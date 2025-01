Verdachte schietpartij meldt zich na tonen beelden

Beelden Vorige week donderdag liet de politie beelden zien van een schietincident midden in de KFC op het Buikslotermeerplein in Amsterdam. Het incident vond plaats op een zomerse woensdagavond in augustus.

De verdachte heeft zichzelf inmiddels gemeld en zal worden gehoord door de recherche, laat de politie donderdag weten.

Conflict

Een groepje mannen zat de bewuste avond rond 21.15 te wachten op een bestelling in de fastfoodketen. Een van hen raakte in conflict met een andere groep mannen in het restaurant. Hierop trok een van de mannen een vuurwapen en werd er eenmaal geschoten midden in het restaurant. Beide groepen verlieten vervolgens in verschillende richtingen het restaurant.

Er waren op het moment dat het schot viel nog andere klanten in de KFC. Deze vluchtten naar buiten toen er werd geschoten. Er zou een kogelhuls in de zaak zijn gevonden.