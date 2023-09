Verdachte spoorloos na schietpartij in Rijswijk

Connect on Linked in

Op de Tulpstraat in Rijswijk heeft zaterdagavond rond 21.50 een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De politie zegt op zoek te zijn naar een verdachte die er in onbekende richting vandoor ging.

Bekenden van elkaar

Agenten kwamen af op een melding dat er schoten waren gehoord op de Tulpstraat. Toen ze ter plaatse kwamen, zeiden getuigen dat er na een ruzie op straat tussen twee bekenden van elkaar met een vuurwapen was geschoten. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

De verdachte vluchtte in nog onbekende richting en is vooralsnog niet aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart. Over een aanleiding voor de ruzie is nog niets bekend.