Verdachte van betrokkenheid dood ex-vrouw in Wanroij is Marcel G. (47)

In een woning aan de Molenstraat in het Noord-Brabantse dorp Wanroij werd zondagmiddag een overleden vrouw aangetroffen. Het slachtoffer is de 46-jarige bewoonster. De politie gaat er vanuit dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen door haar minderjarige zoon, die bij zijn moeder woonde.



In de Gelderse plaats Duiven werd even later de 47-jarige ex-partner van de vrouw uit Wanroij aangehouden als verdachte. Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat het gaat om de 47-jarige Marcel G. uit Wanroij.