‘Verdachte van moord op “Appie” Belhadj blijft langer vastzitten’

Beeld: Abderrahim ‘Appie’ Belhadj

Gelokt

Belhadj werd op 9 mei 2016 naar flat Kikkenstein gelokt door rapper Djaga Djaga, die hem via Snapchat deed geloven dat hij drie vrouwen zou ontmoeten. In werkelijkheid kreeg hij het adres van een woning waar een oudere vrouw woonde, terwijl Djaga Djaga hetzelfde adres naar de schutter stuurde.

Op de galerij werd Belhadj met meerdere schoten om het leven gebracht. Djaga Djaga kreeg al achttien jaar cel als ‘lokker’, maar de schutter bleef lang onbekend.

Getuigen

Twee anonieme getuigen meldden zich later bij de politie. Eén verklaarde dat N. hem zelf vertelde de schutter te zijn, de ander hoorde dat van derden.

Nieuw DNA-onderzoek leverde daarnaast sporen van N. op enkele kogelhulzen en op een scooter die vermoedelijk na de moord is gebruikt. Voor het OM genoeg om hem als schutter aan te merken.

Dodenlijst

Belhadj stond volgens politie-informatie al op een dodenlijst. Hij speelde een rol in het strafproces Koper, dat draaide om het voorbereiden van liquidaties. Later bleek dat de ‘observatieteams’ hierin voor Ridouan Taghi werkten.

In het Marengo-proces werd Taghi vrijgesproken als opdrachtgever van de moord op Belhadj, maar wel veroordeeld voor voorbereidingshandelingen in een andere periode.

Eedward N. blijft voorlopig vastzitten. Hij zat al in de cel voor de ontvoering van een 15-jarige jongen in januari 2023 in Amsterdam, waarvoor hij in 2024 tot 2,5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.