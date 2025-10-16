Verdachte van vrouwenhandel aangehouden | Sekswerkers in woning aangetroffen

Spoor Het speciale Rotterdamse politieteam tegen mensensmokkel en -handel kwam de verdachte in mei dit jaar op het spoor, nadat ze in enkele panden in Rotterdam controles had uitgevoerd.

Woning

Ze viel naar aanleiding daarvan dinsdag binnen bij een woning in een complex aan de Amsterdamse Jan Tooropstraat. Daar trof de politie de twee Colombiaanse vrouwen aan, in de leeftijd van 26 en 35 jaar, die daar als sekswerker actief waren.

Behalve in Rotterdam en Amsterdam bleek de verdachte ook woonruimte in Almere te beheren. In de woningen werden vrouwen uit voornamelijk Oost-Europa en Zuid-Amerika aangetroffen. Zij verdienden daar vervolgens geld als sekswerker.

Tijdens het onderzoek zijn diverse telefoons, gegevensdragers en administratie in beslaggenomen.

Niet alleen vrouwen zijn het slachtoffer, ook de aandacht voor jonge jongens en she-males lijkt toe te nemen’

Gedwongen

‘In veel gevallen worden de vrouwen vanuit het buitenland met een smoes naar Nederland gelokt’, meldt de politie donderdag in een bericht over de zaak. ‘Eenmaal hier wordt in sommige gevallen hun paspoort afgenomen en worden zij gedwongen tot sekswerk. Via advertenties op sekswebsites worden vervolgens ‘reclame’ voor ze gemaakt. Niet alleen vrouwen zijn op die manier het slachtoffer, maar ook de aandacht voor jonge jongens en she-males lijkt toe te nemen.’