14 november 2025

Verdachte voorbereiden aanslag Boeloeloe blijft voorlopig gevangen

De rechtbank in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de Amsterdammer Khalid J. (40), voor poging uitlokking liquidatie, verlengd. Volgens justitie was J. destijds de geweldsman van Gwenette Martha, ten tijde van de zogenoemde Mocro-oorlog. De voorbereidingen leidden tot niets, het beoogde slachtoffer Anass El Ajjoudi alias “Boeloeloe”, werd in 2018 wel doodgeschoten. Het was de eerste openbare zitting in de zaak.