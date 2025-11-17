17 november 2025
Verdachten aangehouden na schietpartij met gewonde in Rijswijk
In Rijswijk is maandagmiddag geschoten. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De politie heeft in verband hiermee meerdere personen aangehouden.
Schietpartij
De schietpartij vond rond 16.10 plaats, op het Boogaardplein, in de Artiestenbuurt. De politie trof ter plaatse een gewonde persoon aan, meldt ze. Het slachtoffer zou volgens getuigen fastfoodrestaurant KFC zijn binnengegaan.
Ziekenhuis
Er werd direct eerste hulp verleend, en het slachtoffer werd in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Onderzoek
De politie is meteen onderzoek gestart na het incident. Daarop hield ze meerdere verdachten aan.