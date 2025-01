Verdachten Assen pleegden eerder samen misdrijven

Douglas Chesley Wendersteyt pleegde in 2010 een woninginbraak in Bergen, Noord-Holland. Hij was toen 21 jaar (inmiddels is hij 36 jaar). Samen met andere daders probeerde hij zich door inklimming toegang tot een huis aan de Breelaan te verschaffen. Hij kreeg daarvoor in 2012 van de politierechter in Alkmaar 34 dagen gevangenisstraf en 240 uur werkstraf. Dat weerhield hem er niet van om een jaar later opnieuw in te breken, op maar liefst 6 locaties, allemaal in zijn woonplaats Heerhugowaard. Daarbij werd ook geweld gebruikt. De zaak kwam in augustus 2013 voor de meervoudige kamer van de rechtbank Alkmaar. Twee van de inbraken pleegde hij samen met Berhard Zeeman, met wie hij volgens de politie ook bij het museum in Assen inbrak.