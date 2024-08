Verdachten opgepakt voor dumpen drugsafval in natuur

Connect on Linked in

De politie heeft recent verdachten aangehouden voor het dumpen van drugsafval in natuurgebieden in Noord-Holland. De zaken staan los van elkaar. De arrestaties waren al in juni en juli, maar de politie heeft dit woensdag naar buiten gebracht.

Leeggepompt

Op 6 juni kreeg de politie een melding van vies bruin water in Twisk, bij Medemblik. Agenten ter plaatse roken een sterke lijmlucht. Uit onderzoek bleek er drugsafval in de sloot te zijn gedumpt. De sloot werd leeggepompt en de grond om de sloot heen is door een specialist schoongemaakt. In de zaak is op 16 juli een verdachte aangehouden: een 38-jarige man uit Hoofddorp.

75 vaten

Op 6 maart zijn in Spaarnwoude 75 vaten met chemisch drugsafval gevonden. Die vaten waren gaan lekken, en om te voorkomen dat het spul in het grondwater zou terechtkomen is hier de grond door een specialist schoongemaakt.

Op 26 juni is hierover een verdachte aangehouden: een 38-jarige man uit Zaandam.

2000 liter

In natuurgebied Het Twiske werd vorig jaar in januari ruim 2000 liter drugsafval gevonden. Er lagen zo’n 50 vaten gasflessen, jerrycans en maatbekers. Ook die vaten waren gaan lekken. Ook hier werd de grond door een specialist schoongemaakt. Op 20 juni werd er een verdachte aangehouden: een 18-jarige man uit Amsterdam.

Als er dumpingen zijn van drugsafval kan dat betekenen dat er in de buurt een drugslab zit. Er is niet bekend of er naar aanleiding van deze dumpingen labs zijn ontmanteld.