Verdachten roof Drents Museum ‘uit Noord-Holland’

Bij de roof sloegen onbekenden een vitrine stuk om onder meer drie armbanden en een gouden helm mee te nemen.

De politie zegt dat de verdachten in een Volkswagen Golf hebben gereden die in de nacht van 22 op 23 januari is gestolen in Alkmaar. De kentekenplaten die er vervolgens op werden bevestigd, zijn ontvreemd uit Witmarsum. Ze zijn met de Golf naar Groningen gereden. Waar de auto is geweest tussen 23 januari en de museumroof twee dagen later in Assen is de politie nog niet duidelijk.

Er is gereedschap van de daders gevonden (zie foto).

De politie heeft interessante informatie ontvangen dat er mogelijk een bestelbus betrokken zou zijn bij de roof. Het zou gaan om een donkerkleurige Ford Transit.