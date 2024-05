Vermeend moordmakelaar verdacht van zware mishandeling PI medewerker

Connect on Linked in

Vermeend ‘moordmakelaar’ Jordi van der S. (24), die door justitie wordt verdacht van het aansturen van de liquidatiepoging van de Nederlandse crimineel Cor P. in de Dominicaanse Republiek, wordt ook verdacht van de zware mishandeling en bedreiging van een medewerker van de Penitentiaire Inrichting Arnhem, in september 2022.

Strafeisen

Het Openbaar Ministerie eist maandag 14, 15, 16 en 21 jaar cel voor vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de liquidatiepoging van Cor “De Paling” P., op 4 januari 2022 in de Dominicaanse Republiek. Tegen Jordi van der S. uit Amersfoort eist het OM de hoogste straf van 21 jaar. Tegen de vermeende schutter, de 21-jarige Damian B. uit Lelystad, eist het OM 15 jaar cel.

Isah B., die de motorscooter bestuurde tijdens de moordpoging op Cor P., moet als het aan justitie ligt 14 jaar de cel in. Vermeend spotter Francis S. B. (23), de halfbroer van Jordi van der S., hoorde 16 jaar cel tegen zich eisen. Hij zou P. in de Dominicaanse Republiek getraceerd en geobserveerd hebben.

Kopstoot

Van der S. wordt door justitie tevens verdacht van de zware mishandeling en een doodsbedreiging van een gevangenisbewaarder van de Penitentiaire Inrichting Arnhem, op 8 september 2022. De PI medewerker kreeg een kopstoot en werd meerdere malen bedreigd met teksten als: ‘Ik laat je pakken, nu ben je met genoeg mensen, maar buiten ben je alleen’. Ook zou Van der S. hebben gezegd: ‘Ik ga die kankermongool pakken’ en ‘Ik snij zijn kop er af en stuur die naar zijn familie. Ik pak je nog wel. Ik onthoud jou wel’.

Broers

Francis S. B. wordt ervan verdacht eind 2021 naar de Dominicaanse Republiek te zijn gereisd om Cor P. op te sporen. Hij zegt dat hij zich nooit had gerealiseerd dat P. moest worden geliquideerd. Justitie denkt dat Van der S. hem vanuit Nederland aanstuurde en daarom voortdurend met hem in contact stond. Van der S. ontkent enige betrokkenheid bij de aanslag. Hij zegt bezorgd over zijn broer te zijn geweest.

Gezwegen

De verdachten ontkennen ook de suggestie die het Openbaar Ministerie heeft gedaan als zou de groep van Ridouan Taghi de opdrachtgever van de moordaanslag zijn geweest. Er is anonieme informatie bij de politie binnengekomen dat Van der S. voor Jaouad F. zou hebben gewerkt, een neef van Taghi die in Marokko een celstraf uitzit. Over anderen dan zichzelf hebben de verdachten gezwegen.

Wapenvondst en zware mishandeling

Van der S. is eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij een grote wapenvondst in Alphen aan den Rijn en voor een zware mishandeling die volgens het Openbaar Ministerie werd verordonneerd door Jaouad F. en een andere neef van Ridouan Taghi.

Een medeverdachte in die zaak was Krystian M. tegen wie het Openbaar Ministerie in januari levenslang eiste voor (mede) uitvoeren van de moord op Peter R. de Vries in 2021 in Amsterdam.

Jordi van der S. wordt als de ‘makelaar’ gezien die de opdracht aannam en de uitvoerders van de aanslag op Cor P. aanstuurde.