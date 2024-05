Veroordeelde drugscrimineel (53) die nog 50 miljoen moet betalen opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft maandag in de gemeente Stichtse Vecht een 53-jarige man aangehouden voor drugssmokkel en het witwassen van grote bedragen contant geld. Ook zijn 52-jarige ex-vrouw uit Amstelveen is aangehouden voor witwassen. Dat maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend.

250 kilo coke

De politie en het OM kwamen de man op het spoor door ontsleutelde cryptocommunicatie uit 2020. Daaruit bleek volgens justitie dat de man zich bezighield met een transport van 250 kilo cocaïne naar Valencia in 2020, het voorbereiden van drugstransporten en het witwassen van 550.000 euro. Bij de arrestatie van de man trof de politie ook een semiautomatisch vuurwapen en ruim 20 gram harddrugs aan.

Acht jaar cel

De man werd in 2013 veroordeeld tot acht jaar celstraf wegens soortgelijke misdrijven. In de nasleep van deze strafzaak is hij in 2020 door de rechtbank Rotterdam ook veroordeeld tot betaling van ongeveer 50 miljoen euro, de geschatte opbrengst van drugshandel en afpersing. De man is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Daarnaast richt het onderzoek zich op het achterhalen van het crimineel vermogen van de verdachte. Dit misdaadvermogen is volgens het OM vermoedelijk ondergebracht in onroerend goed in Nederland, Spanje, Nicaragua, Dubai en op een Zwitserse bankrekening.

Luxe levensstijl

Volgens de recherche leven de man en zijn familieleden op grote voet en gaat veel geld op aan een luxe levensstijl en hoge uitgaven voor autohuur, hotels, restaurants, cosmetische ingrepen en het bezoeken van grote evenementen. Dit alles zou contant worden betaald. Uit de eerdere strafzaak tegen de man blijkt dat hij geen vermogen op eigen naam zet en gebruik maakt van katvangers.

Langer vast

De man zou afwisselend verblijven in Nederland, Spanje en Dubai. Hij stond maandag op het punt naar Spanje te vertrekken. Het voorarrest van de man is donderdag door de rechtbank in Rotterdam met twee weken verlengd. De vrouw is na verhoor vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.