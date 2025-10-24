Vier arrestaties en waarschuwingsschot gelost in Bladel (UPDATE)

Naast de verdachte zijn nog drie verdachten aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling aan de Kamille in Bladel. Volgens Omroep Brabant zijn de verdachten een 17-jarige jongen uit Bladel, twee mannen van 30 en 23 uit Bladel en een 26-jarige man uit Veldhoven. Een aantal van de verdachten is gewond geraakt en heeft medische verzorging gekregen.