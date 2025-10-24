 Meteen naar de content
24 oktober 2025

Vier arrestaties en waarschuwingsschot gelost in Bladel (UPDATE)

De politie heeft donderdagavond een waarschuwingsschot gelost en een politiehond ingezet bij een arrestatie aan de Europalaan in Bladel. Het schot werd gelost omdat een verdachte van een mishandeling weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Bij de verdachte zou mogelijk een vuurwapen zijn gezien.

Naast de verdachte zijn nog drie verdachten aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling aan de Kamille in Bladel. Volgens Omroep Brabant zijn de verdachten een 17-jarige jongen uit Bladel, twee mannen van 30 en 23 uit Bladel en een 26-jarige man uit Veldhoven. Een aantal van de verdachten is gewond geraakt en heeft medische verzorging gekregen.

Vrijdagmiddag meldt de politie in een persbericht dat uit onderzoek blijkt dat de aangehouden mannen niet de verdachten zijn van de mishandeling. De politie doet nader onderzoek.

