Vier arrestaties in onderzoeken naar miljoenenfraude met coronasteun

Doorzoekingen De onderzoeken richten zich op valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen. De drie mannen en vrouw worden allen verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan diverse verboden gedraging van hun ondernemingen. Vier woningen in Ermelo, Harderwijk, Putten en Amersfoort en drie bedrijfspanden in Harderwijk zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers. De verdachten zijn na verhoor heengezonden.

Melding curator

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van een curator van mogelijke faillissementsfraude bij een onderneming van de 27-jarige Harderwijker. Volgens de curator had de verdachte niet voldaan aan de inlichtingen- en administratieplicht. Verdere opsporing bracht aanvullende feiten aan het licht.

36 aanvragen

De 27-jarige Harderwijker en een 33-jarige man uit Soest waren directeur-grootaandeelhouders van meerdere vennootschappen. Zij dienden voor deze vennootschappen 36 aanvragen voor TVL in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om hogere subsidies te verkrijgen, hadden zij vermoedelijk opzettelijk te hoge omzetcijfers opgegeven, onderbouwd met vervalste aangiften omzetbelasting. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat de opgegeven omzet bij de RVO aanzienlijk hoger was dan die bij de Belastingdienst.

Ruim 1,1 miljoen euro

De uitbetaalde subsidies van ruim 1,1 miljoen euro werden vermoedelijk direct overgemaakt naar diverse vennootschappen waar een 43-jarige man uit Ermelo en een 28-jarige vrouw uit Duitsland directeur-grootaandeelhouders van waren. Volgens het onderzoeksteam werd het geld vervolgens grotendeels contant opgenomen.

Onjuiste aangiften

De man en vrouw worden daarnaast verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor meerdere bedrijven. Uit onderzoek bleek dat op hetzelfde bedrijfsadres van de man en de vrouw nog andere ondernemingen waren ingeschreven. Ook bij deze vennootschappen bestaat het vermoeden van fraude met omzetbelasting. Het geschatte fiscale nadeel bedraagt circa 697.000 euro.

De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket. Het onderzoeksteam vermoedt dat de vier verdachten voor de fraudes ook gebruik maakten van katvangers. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.