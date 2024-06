Vier jaar cel voor Roger Lips wegens faillissementsfraude

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft vrijdag de 60-jarige voortvluchtige vastgoedmagnaat Roger Lips veroordeeld tot vier jaar cel wegens faillissementsfraude. Zijn 57-jarige vrouw krijgt anderhalf jaar cel. De straf komt overeen met de eis van justitie. De twee worden vrijgesproken van onttrekking van de inventaris van een kantoorpand. Ook worden zij niet veroordeeld voor witwassen.

Enorme schuldenlast

De naar Dubai gevluchte Lips uit Uden stond aan het hoofd van een groot vastgoedconcern. Via de tot het concern behorende vennootschappen verwierf hij vele vastgoedprojecten, zoals het mislukte winkelcentrum The Wall in Utrecht, die hij financierde met leningen van verschillende banken. De schuldenlast liep op tot ruim 750 miljoen euro eind 2010. Lips was voor een bedrag van 200 miljoen euro ook privé aansprakelijk.

Door de financiële crisis kwamen het concern en de vastgoedondernemer in betalingsnood, waardoor hij rekening moest houden met mogelijke faillissementen van zichzelf en de tot zijn concern behorende vennootschappen.

Vermogen veiligstellen

De Brabander heeft, deels samen met zijn vrouw, vermogen onttrokken aan zijn eigen faillissementsboedel en de boedel van een vennootschap in het concern. Hiermee wilden zij volgens de rechtbank hun eigen financiële belangen veiligstellen. Het vermogen dat zij zich hebben toegeëigend bestaat uit een wagenpark ter waarde van ruim 1,2 miljoen euro en geldbedragen van in totaal ruim 5,2 miljoen euro.

Lips heeft daarnaast een chalet in Zwitserland geschonken aan zijn kinderen, waardoor hij zo’n 750.000 euro aan overwaarde heeft vervreemd. Ook heeft zijn vrouw de inboedel van hun woonhuis in Uden onttrokken aan executoriaal beslag.

Verrekening

Om de auto’s en de geldbedragen in handen te krijgen, heeft het echtpaar gebruik gemaakt van een fictieve schuld. Zij deden voorkomen alsof de vastgoedondernemer een miljoenenschuld had bij zijn vrouw, terwijl deze schuld in werkelijkheid niet bestond. Ze sloten een groot aantal overeenkomsten met elkaar en met vennootschappen binnen het concern, waarbij die fictieve schuld werd verrekend met de prijs van onder andere de auto’s en een vordering op een derde partij. De twee hebben er op deze manier voor gezorgd dat het vermogen bij de vrouw terechtkwam. Met dat geld konden dus geen schuldeisers worden afbetaald.

Gegijzeld

In 2013 werd Lips door de rechtbank 24 dagen gegijzeld om hem te dwingen iets te verklaren over zijn handelen. Na zijn vrijlating vluchtte hij met zijn vrouw naar Dubai. Het is onduidelijk of het Openbaar Ministerie om hun uitlevering gaat vragen.

De rechtbank:

‘Met hun handelen hebben de man en de vrouw voor miljoenen aan nadeel gezorgd. Zij hebben enkel oog gehad voor hun eigen vermogenspositie en hun verantwoordelijkheid jegens het concern, de schuldeisers en de maatschappij volstrekt verzaakt en het vertrouwen dat men in hen had en moest kunnen hebben ernstig geschaad.’

Hoewel zij beiden het voordeel hebben genoten van de gepleegde misdrijven, ziet de rechtbank de voortvluchtige Udenaar als de initiator daarvan. Daar houdt de rechtbank rekening mee bij de strafmaat.

‘De man en de vrouw hebben eind 2013/begin 2014 Nederland verlaten en hebben zich zo aan hun berechting willen onttrekken. Zij zijn niet verschenen ter zitting en hebben geen verantwoordelijkheid genomen voor hun daden. Dat neemt de rechtbank hen zeer kwalijk.’

