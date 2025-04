Vier minderjarigen aangehouden na schietpartij en mogelijk steekincident in Rotterdam

Verwondingen

Op basis van camerabeelden en signalement konden even later op de Burgemeester Roosstraat drie verdachten uit Rotterdam worden aangehouden. Op de Agniesestraat werd een vierde verdachte uit Gouda aangehouden. Deze laatste jongen had verwondingen in zijn gezicht. Hoe hij aan deze verwondingen komt is volgens de politie nog onduidelijk. De verdachten zijn de jongens uit de tram.



Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.