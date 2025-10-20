Vier Nederlanders aangehouden in drugslab Torhout

Op vrijdag viel de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen het drugslab binnen. Ter plaatse werden de vier Nederlanders gearresteerd. Ze werden door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden op verdenking van het vervaardigen van synthetische drugs en bendevorming.

Het drugslab is inmiddels ontmanteld. Wat voor soort synthetische drugs er werden geproduceerd, meldt het parket West-Vlaanderen niet.

Het onderzoek wordt voortgezet door de FGP West-Vlaanderen, onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge.