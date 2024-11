Vier ton cocaïne op vissersboot op Atlantische Oceaan (VIDEO)

DEA De geperste kiloblokken cocaïne waren verpakt in honderd balen van veertig kilo.

De Nationale Politie in de zeehaven van Vigo voerde het onderzoek uit onderleiding van de rechter van instructie in Madrid.

Met de steun van de Spaanse marine is het vissersvaartuig gelokaliseerd toen het zich op ruim 920 kilometer westelijk van de Canarische Eilanden bevond.

Het onderzoek begon begin november toen er een tip binnenkwam in Spanje van de Noord-Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). In de tip was sprake van een zeer grote overdracht van cocaïne twee schepen op volle zee.

Een van de verdachte vaartuigen was een visserschip dat onder Panamese vlag is geregistreerd. Dat schip stond op een speciale lijst omdat het eerder door de Panamese autoriteiten was bestraft wegens het begaan van ernstige overtredingen, en de visvergunning werd ingetrokken.

Over het schip dat de cocaïne in Atlantische Oceaan heeft overgezet op de Panamese vissersboot is door de Spaanse politie niets bekend gemaakt.