Viertal vrijgesproken van ontvoering in Spanbroek

Op 26 mei 2023 kreeg de politie ’s middags een melding dat een man was meegenomen in een auto in het centrum van Spanbroek. Na een grootschalig onderzoek wist de politie te achterhalen wie de man was en wie ervan verdacht werden hem te hebben meegenomen.

Deze verdachten wordt verweten dat zij van 22 mei tot en met 26 mei 2023 de man tegen zijn wil hadden vastgehouden in een chalet op een recreatiepark in Opmeer. En nadat hij op 26 mei 2023 bij dat chalet was weggelopen, zouden de verdachten hem hebben teruggebracht. Vervolgens zou hij in de nacht van 27 mei 2023 zijn vastgehouden in een woning in Hoorn.

Beverwijk

De man werd enkele dagen later na diverse meldingen van getuigen aangetroffen in Beverwijk. Volgens getuigen maakte hij een ‘verwarde indruk’ maar was hij ongedeerd. De politie had een dag eerder een nieuwe foto van het slachtoffer naar buiten gebracht vanwege ernstige zorgen over zijn gezondheid.

Coke en wiet

De verdachten hebben de verdenkingen ontkend. Volgens hen was de man in die periode voortdurend onder invloed van cocaïne en marihuana. Ze zeggen dat hij geheel vrijwillig in het chalet op het recreatiepark verbleef, maar op 26 mei het chalet in verwarde toestand had verlaten. Ook het vertrek naar de woning in Hoorn de volgende dag was volgens de verdachten vrijwillig.

Wisselende verklaringen

De verklaringen van de man die zegt te zijn ontvoerd, waren volgens de rechtbank niet concreet en consistent, en soms ook onbegrijpelijk en onsamenhangend. Zo heeft de man zelf tegen de politie gezegd dat hij weg mocht uit het chalet, maar niet weg kon, omdat hij misschien wel teveel cocaïne op had. Ook heeft hij gezegd dat hij in een soort cel werd vastgehouden, maar in het chalet is geen cel of kamer met sloten aangetroffen. Verder heeft de man geen enkel moment uit zichzelf gemeld dat hij ontvoerd was, terwijl hij dat wel had kunnen doen.

Gebrek aan bewijs

De rechtbank zegt zeer voorzichtig te zijn in het gebruik van de verklaringen van de man voor het bewijs. De vraag is vervolgens of de verklaringen van de man voldoende steun vinden in ander objectief bewijsmateriaal. De rechtbank heeft die vraag ontkennend beantwoord. De rechtbank ziet al met al onvoldoende bewijs om vast te stellen dat sprake is geweest van vrijheidsberoving en spreekt de verdachten daarom vrij.

