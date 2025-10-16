Vijf aanhoudingen na poging aanslag en doodsbedreiging in Rotterdam

Doodsbedreiging In de vroege ochtend van woensdag 15 oktober kreeg de politie een melding dat er iemand met de dood werd bedreigd, die zou wonen in een portiekwoning in de Gaffelstraat, in het centrum van Rotterdam.

Als agenten aankomen bij het portiek, treffen zij teksten met dreigementen aan. Deze lijken zo serieus dat er meteen een onderzoek wordt gestart en sporen worden veiliggesteld.

Deze sporen leidden dezelfde dag nog tot de aanhouding van een 17-jarige jongen. Wanneer de politie een doorzoeking doet in de woning van de aangehouden jongen, treffen ze daar een automatisch vuurwapen aan.

Camera

Terwijl het onderzoek volop bezig is worden er ook maatregelen getroffen, één daarvan is het plaatsen van een mobiele camera-unit. Op die camera is te zien dat in de nacht van woensdag op donderdag 16 oktober iemand wordt afgezet door een taxi in de buurt van hetzelfde portiek.

De taxi rijdt weg, terwijl de persoon die is uitgestapt rondkijkt en op het portiek afloopt. Doordat er op de camera wordt meegekeken, is de politie snel ter plaatse en kan zij de man die uit de taxi is gestapt aanhouden.

Het gaat om een 16-jarige jongen, die een automatisch vuurwapen bij zich heeft.

Wanneer dezelfde taxi die hem heeft afgezet terugkomt, wordt ook de bestuurder aangehouden. Dat is een 45-jarige man. Hij is inmiddels heengezonden en is geen verdachte meer, aldus de politie.

Sluiting

Na de derde aanhouding gaat het onderzoek verder en wordt er later op de dag nog een 15-jarige jongen aangehouden, en aan het begin van de avond een 17-jarige jongen.

Inmiddels heeft de burgemeester de woning bestuurlijk gesloten. Het onderzoek gaat verder, waarbij ook ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ worden getroffen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.