10 april 2025

Vijf arrestaties en vondst drugslab in Fries drugsonderzoek

In een groot onderzoek naar harddrugshandel heeft de politie woensdag in een bedrijfspand aan de Dobbe in het Friese Grou een drugslab aangetroffen. Het lab was niet meer in werking maar op de locatie is wel een grote hoeveelheid synthetische drugs in beslaggenomen. Ter plaatse zijn twee verdachten aangehouden, een 26-jarige man en een 63-jarige man uit Grou.