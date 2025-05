Vijf arrestaties in onderzoek naar internationale cocaïnehandel via Antwerpen en Rotterdam

(Beeld ter illustratie)

In het lopende gerechtelijke onderzoek komt onder meer de zaakwaarnemer van een taxibedrijf naar voren. Hij zou eigenaar zijn van een appartement in Borgerhout, waar volgens onderzoeksgegevens van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en Politiezone Antwerpen tijdelijk verschillende personen verbleven.

Criminele ontmoetingen

Deze personen zouden zich mogelijk bezighouden met voorbereidende handelingen voor het importeren van partijen coke. Het dossier bevat volgens het parket Antwerpen ook aanwijzingen over criminele ontmoetingen in Brussel (juni 2024) en Antwerpen (maart 2025), waarbij vermoedelijk afspraken werden gemaakt over de overdracht van cocaïne op zee, nabij de Canarische eilanden.

Kaai 730

Daarnaast zijn er aanwijzingen over mogelijke betrokkenheid bij meerdere drugstransporten, waaronder twee partijen die via Kaai 730 in de haven van Antwerpen zouden zijn binnengebracht, en één partij die in Duitsland (Brake) werd onderschept.

Dekmantel

Het criminele netwerk zou zich ook bezig hebben gehouden met het opzetten van dekmantelbedrijven en gebruik hebben gemaakt van versleutelde communicatie en buitenlandse gsm-kaarten om onder de radar te blijven. Daarnaast zijn er volgens het parket vermoedens dat twee betrokkenen plannen smeedden om via geweldsdelicten snel geld te verkrijgen. Beide verdachten zijn intussen gevlucht naar het buitenland.

Invallen

FGP Antwerpen voerde donderdag in opdracht van de onderzoeksrechter zes huiszoekingen uit, verspreid over verschillende locaties in België (Antwerpen, Deurne, Jette en Kontich). Daarbij werden vijf verdachten tussen 29 en 55 jaar gearresteerd.

Tijdens deze actie vonden er ook tegelijkertijd drie invallen plaats in Albanië. Deze werden uitgevoerd door de Albanese staatspolitie.

In totaal werden 230.295 euro cash geld, luxehorloges, cryptokaarten, gsm-toestellen en goud in beslag genomen.

‘De verdachten zullen in een volgende fase worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De feiten worden gekwalificeerd als handel en invoer van verdovende middelen en het stellen van voorbereidende handelingen in het kader van de drugwetgeving in vereniging. Het onderzoek wordt verder gezet door FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter’, aldus het parket.