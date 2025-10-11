Vijf arrestaties in onderzoek ontvoerde vrouw | Vrouw nog niet terecht
In het onderzoek naar de ontvoering van de 49-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft de politie vrijdagavond vijf aanhoudingen verricht. De verdachten zijn twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw. De ontvoerde vrouw is nog spoorloos.
Foto
De politie werkt met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) nog volop aan de zaak.
Eerder deelde politie vrijdag een foto van het slachtoffer. Het slachtoffer heeft een Indiase afkomst, ze is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.
Auto aangetroffen
De vrouw vertrok woensdagochtend 8 oktober rond 08.30 naar haar werk in een zwarte BMW 530e. Op haar werk kwam zij niet aan. De auto is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.
De politie zoekt getuigen of beelden van mensen langs de route van de Mosselplaat in Hoofddorp naar Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep.