Vijf arrestaties in onderzoek ontvoerde vrouw | Vrouw nog niet terecht

Foto De politie werkt met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) nog volop aan de zaak.

Eerder deelde politie vrijdag een foto van het slachtoffer. Het slachtoffer heeft een Indiase afkomst, ze is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.

Auto aangetroffen

De vrouw vertrok woensdagochtend 8 oktober rond 08.30 naar haar werk in een zwarte BMW 530e. Op haar werk kwam zij niet aan. De auto is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.

De politie zoekt getuigen of beelden van mensen langs de route van de Mosselplaat in Hoofddorp naar Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep.