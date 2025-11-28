Vijf arrestaties na vondst drugslabs in Almere en Noordbeemster

(Beeld uit archief)

Vanwege meldingen over verdachte activiteiten rondom een bedrijfspand aan de C. Commelinweg in Almere, stelde de politie een onderzoek in. Donderdag werd in het pand een drugslab aangetroffen met verschillende vloeistoffen. Hierna zijn de eigenaar en huurder van het bedrijf aangehouden, een 53-jarige man uit Almere en een 72-jarige man uit Den Haag. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Speedlab

In een woning aan de Oosthuizerweg in Noordbeemster is maandag een amfetaminelab aangetroffen. De politie heeft drie mannen aangehouden: een 44-jarige Arnhemmer, een 33-jarige Apeldoorner en een 41-jarige Italiaan. Zij zitten nog vast. Hun rol wordt onderzocht.

Woensdag en donderdag werden in een bedrijfspand in Klazienaveen en een woning in Eindhoven ook al drugslabs aangetroffen. Daarbij werden in totaal ook vijf verdachten aangehouden.