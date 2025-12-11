Vijf arrestaties voor drugslab in aanbouw in woning Voorhout

LFO De districtsrecherche deed de afgelopen tijd uitvoerig onderzoek naar aanleiding van signalen over de mogelijke productie van synthetische drugs op de locatie in Voorhout. Dinsdag waren er invallen op drie locaties. Daarbij werd bij een woning in Voorhout een drugslab in aanbouw aangetroffen. De LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) kwam ter plaatse om de aangetroffen zaken veilig te ontmantelen en te onderzoeken.

Verhoor

Naast de woning in Voorhout zijn in een andere woning in Voorhout en Leiden ook invallen gedaan. Daarbij werden goederen in relatie tot drugslabs aangetroffen. In totaal werden vijf verdachten aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Voorhout, een 34-jarige man uit Zwanenburg, een 34-jarige en een 35-jarige man uit Leiden, en een 57-jarige man uit Voorhout. Alle verdachten zijn voor verhoor ingesloten.

Om wat voor soort synthetische drugs het gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt.