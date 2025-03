Vijf jaar cel voor twee gewelddadige ontvoeringen

Mishandeling en ontvoering In april 2025 werd het slachtoffer in een woning in Arnhem mishandeld door een 24-jarige en een 29-jarige man uit Amsterdam. Ze sloegen hem op het hoofd en staken met een keukenmes in zijn handen. De mishandeling vond volgens de rechtbank plaats op initiatief van een 55-jarige man uit Eerbeek, die het slachtoffer verantwoordelijk hield voor de gestolen partij hasj.

Na de mishandeling werd het slachtoffer vastgebonden met ducttape, in zijn eigen bestelbus geplaatst en naar Amsterdam vervoerd. De 29-jarige Amsterdammer bestuurde de bus, terwijl een 36-jarige man uit Apeldoorn in een auto achter hen aanreed, samen met de 55-jarige en de 29-jarige man. In Amsterdam werd het slachtoffer vrijgelaten met de waarschuwing dat hij nog één kans had om het probleem op te lossen.

Tweede confrontatie

Enkele dagen later vond een tweede confrontatie plaats in de loods van het slachtoffer in Apeldoorn. De 55-jarige man en de Amsterdamse mannen waren opnieuw aanwezig. Er werd gedreigd met geweld en verschillende aanwezigen, waaronder het slachtoffer, werden geslagen.

Daarna moest het slachtoffer in zijn eigen bus naar Amsterdam rijden, met de 55-jarige en de 29-jarige man als passagiers.

Een vriend van het slachtoffer schakelde de politie in, die de bus wist te traceren en tot stoppen dwong. Bij de arrestatie trof de politie een vuurwapen aan op een van de stoelen.

Poging zware mishandeling

De rechtbank acht bewezen dat het slachtoffer meerdere keren van zijn vrijheid is beroofd en dat er sprake was van poging tot zware mishandeling. De verwondingen hadden kunnen leiden tot blijvend letsel aan zijn handen.

De 55-jarige man uit Eerbeek kreeg de hoogste straf: vijf jaar gevangenisstraf. De 29-jarige Amsterdammer werd veroordeeld tot vier jaar cel. Een 25-jarige man, die niet betrokken was bij de tweede ontvoering, kreeg 42 maanden gevangenisstraf voor zijn rol in de eerste ontvoering en het geweld.

De 36-jarige man uit Apeldoorn, die zelf geen geweld pleegde maar wel een ondersteunende rol had bij de ontvoering, werd veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De 37-jarige man uit Eerbeek werd vrijgesproken van ontvoering, maar schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan het geweld. Hij kreeg een straf van zes maanden, die hij inmiddels al heeft uitgezeten.