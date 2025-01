Vijf Nederlandse twintigers vast in België in internationaal phishing-onderzoek

Overgeleverd De vijf jonge twintigers werden in de loop van november en december 2024 overgeleverd van Nederland aan België op basis van een Europees arrestatiebevel. De vijf mannen zitten sindsdien vast in België. Ze worden verdacht van oplichting, informaticabedrog, witwassen van bedrieglijk vermogensvoordeel en het deel uitmaken van een vereniging.



De arrestatie van de vijf verdachten volgde na een internationaal onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen onder leiding van het parket West-Vlaanderen.

Phishing-mail

Het onderzoek begon begin januari 2023 nadat een 65-jarige man uit Oostduinkerke het slachtoffer werd van oplichting via een phishing-mail. Op 3 januari 2023 ontving het slachtoffer een e-mail die zogezegd afkomstig was van een Belgische bank. In de mail stond: ‘De nieuwe kaartlezer is de opvolger van de huidige kaartlezer die u bezit. Uw huidige kaartlezer zal gedeactiveerd worden. U kunt dan geen gebruik meer maken van uw huidige kaartlezer. De nieuwe is geheel gratis. Na 9 januari zullen we 14,95 euro in rekening brengen.’

20.000 euro

Het slachtoffer was zich van geen kwaad bewust en klikte op de meegestuurde link die leidde naar een site die er uit zag als de officiële website van de bank. Iets later volgde een telefoontje van iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Na dit telefoontje voelde het slachtoffer dat er iets niet klopte, maar toen was er al 20.000 euro van zijn rekening gehaald. De man deed aangifte bij de politie die een onderzoek begon.

Al snel werden linken gelegd met een tiental soortgelijke cybercrimegevallen in Vlaanderen.

Duizenden euro’s per keer

Met de bankkaarten van de slachtoffers werd veel geld afgehaald bij geldautomaten in voornamelijk Antwerpen en Brussel. De politie detecteerde voor de periode 8 tot 22 maart 2023 voor 421.810 euro geldafhalingen. Vaak ging het om duizenden euro’s per keer, tot de geldautomaat leeg was.

Zeventien pintransacties

Ook bij deze pintransacties werden door de autoriteiten snel aanwijzingen richting Nederland gevonden en konden er enkele Nederlandse verdachten en Nederlandse voertuigen geïdentificeerd worden. In totaal vonden er zeventien frauduleuze pintransacties plaats in Oostduinkerke, Ingelmunster, Wervik, Izegem, Brugge, Kortrijk en elders in Vlaanderen.

Arrestaties

Op verzoek van de onderzoekrechter in Veurne werden op 22 oktober 2024, in samenwerking met de Nederlandse politiediensten, vijf huiszoekingen uitgevoerd in de regio’s Hoofddorp en Den Haag. Drie verdachten werden meteen gearresteerd. Twee anderen werden internationaal gesignaleerd en korte tijd later in Nederland opgepakt. Tijdens de huiszoekingen werden sommen cash geld, mobiele telefoons, luxegoederen en een pistool met bijhorende munitie aangetroffen.

Geen kopstukken

De vijf verdachten worden gezien als “cashers” die in opdracht van een Nederlandse criminele organisatie op pad worden gestuurd. Met de bankpassen van Belgische slachtoffers halen ze volgens de Belgische autoriteiten zoveel mogelijk geld uit pinautomaten, waarna ze het geld afstaan aan de organisatie. In ruil daarvoor krijgen ze een deel van dit geld. Er zijn geen aanwijzingen dat de vijf verdachten kopstukken zouden zijn binnen die organisatie, meldt het parket West-Vlaanderen.

Ander groot cybercrime-onderzoek

In december 2024 werden in een ander groot cybercrime-onderzoek negen verdachten opgepakt in Nederland en België. De verdachten worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die in tenminste tien Europese landen via phishing en bankhelpdeskfraude vermoedelijk miljoenen euro’s heeft buitgemaakt. Een van hen is de Nederlandse rapper Noncha Mors.