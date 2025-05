21 mei 2025

Vijf plofkrakers in Nederland opgepakt op verzoek van Duitsland

Bij invallen in verschillende Nederlandse steden zijn dinsdag vijf verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij talloze plofkraken in Duitsland. De mannen tussen de 22 en 33 jaar zouden verantwoordelijk zijn voor negen plofkraken in Duitsland, waarvan zes alleen al in deelstaat Hessen. Deze plofkraken vonden plaats tussen januari 2023 en oktober 2024.