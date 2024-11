Vijf ton coke bestemd voor Valencia gepakt in Ecuador

De vijf mannen werkten als personeel en chauffeurs voor een fruitexportbedrijf en hadden geen strafblad. De drugs, cocaïne in 5.940 rechthoekige verpakkingen, zaten verstopt tussen geëxporteerd fruit.



In een soortgelijke operatie werd op 25 oktober door de Spaanse autoriteiten 13 ton cocaïne uit Ecuador in beslag genomen. Deze recordlading coke werd onderschept in de Zuid-Spaanse haven van Algeciras en betrof de grootste partij coke die ooit in Spanje in beslag is genomen.