Viswinkel in Amsterdam-Noord weer half jaar dicht na beschieting

‘Grote impact’ Dat de winkel deze week weer het doelwit was van een beschieting “heeft een grote impact op de buurt”, aldus de gemeente. ‘Gezien de ernst en herhaling van de gebeurtenissen acht de politie de kans op herhaling aannemelijk.’

In augustus 2024 werd de viszaak twee keer beschoten. Beide keren was de zaak dicht en was er niemand aanwezig.

Andere sluitingen

Vrijdag sloot de gemeente Amsterdam ook al twee bergingen in Amsterdam-Zuidoost omdat daar zwaar, illegaal vuurwerk was opgeslagen. Ook een woning in Amsterdam Nieuw-West die herhaaldelijk doelwit was van aanslagen is door de burgemeester gesloten.