2 december 2025

Voor cocaïnehandel veroordeelde ex-president Honduras krijgt gratie van Trump

De man die als president van Honduras gedurende decennia voor het Sinaloa-kartel transporten van honderden tonnen cocaïne naar de Verenigde Staten faciliteerde krijgt nu gratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Juan Orlando Hernández, kreeg in de Verenigde Staten vorig jaar 45 jaar gevangenisstraf wegens grootschalige drugs- en wapenhandel. Dat is opvallend omdat de regering Trump letterlijk de oorlog heeft verklaard aan verschillende drugskartels.