‘Voor gewelddadige ontvoering eist OM 3,5 jaar cel’

Gefilmd In de rechtbank van Amsterdam werden op een groot scherm videobeelden vertoond, afkomstig van een smartphone die bij verdachte Isaac O. in beslag is genomen. Daarop is te zien hoe het slachtoffer urenlang wordt vernederd en gemarteld. Dat zou zijn gebeurd in een woning in Amsterdam-Zuidoost.

De jonge man wordt met een handzaag in zijn vingers gesneden en zijn hoofd en handen worden herhaaldelijk in een pan met kokend water gedrukt. De folteraars drukken hem meermaals een doorgeladen pistool in de mond, halen de trekker over en spelen Russisch roulette.

Het slachtoffer werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven vijf kilo cocaïne te stelen.

Bewijs en verweer

Volgens het OM is er overtuigend bewijs tegen de verdachten O. en Tayrinho F.. Naast de videobeelden zijn er selfies en geluidsfragmenten waarop hun stemmen zijn herkend. Ook zijn in de woning van F. twee pistolen aangetroffen, waaronder een echt vuurwapen en een imitatiepistool dat nauwelijks van echt te onderscheiden is.

De verdachten ontkennen. Isaac O. zegt dat de telefoon waarop het bewijs is gevonden niet van hem is.

Tayrinho F. beroept zich grotendeels op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat, Manon Aalmoes, stelt dat de politie onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar zijn verblijfplaats op de dag van de ontvoering. ‘Er zijn vier telefoons van hem in beslag genomen, maar geen enkel onderzoek naar waar hij was of met wie.’

Luxe in Dubai

Na de ontvoering zouden F. en O. met stapels contant geld zijn gefilmd en kort daarna zijn afgereisd naar Dubai, waar ze zichzelf op foto’s lieten zien met duizenden euro’s op tafel. Justitie vermoedt dat het om losgeld of buit van de ontvoering gaat.

Het Openbaar Ministerie voert nog een ontnemingsprocedure om om de winst af te pakken. Maar volgens de advocaten is het geld legaal verdiend en giraal overgemaakt.

De advocaten vroegen om vrijspraak.

Incasso’s

De verdachten zouden in opdracht of tegen betaling hebben gehandeld. De recherche denkt dat ze deel uitmaken van een groep uit Holendrecht die zich laat inhuren om incasso’s te doen met ontvoeringen en geweldsacties. Er zouden connecties zijn met gangsterrapformatie Zone 6 uit Holendrecht, een wijk in Zuidoost.

De officier van justitie eiste naast de celstraf ook een gebiedsverbod voor Holendrecht. De uitspraak volgt over twee weken.