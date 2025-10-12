Voor kindermisbruik veroordeelde Lostprophets-zanger (48) doodgestoken in Britse gevangenis

Watkins werd zaterdagochtend door een medegedetineerde neergestoken met een mes. Hij zou in zijn nek zijn gestoken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse in de gevangenis in Wakefield, een stad ten noorden van Manchester, maar konden niets meer voor hem betekenen.

Twee arrestaties

De Engelse politie heeft bevestigd dat twee mannen van 25 en 43 jaar zijn gearresteerd op verdenking van moord. In 2023 werd Watkins ook al neergestoken in de gevangenis. Hij werd toen gewond overgebracht naar het ziekenhuis maar overleefde de moordpoging.

Bekentenis

De voormalig zanger – die drugsverslaafd was – werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf (waarvan zes jaar voorwaardelijk) tijdens een van de meest schokkende strafzaken in de muziekgeschiedenis. Watkins bekende in totaal dertien gevallen van kindermisbruik. Op zijn computer werden 90 foto’s gevonden van kindermisbruik, en ongeveer 20 van seks met dieren. De rechter sprak in 2013 van “een nieuw dieptepunt op het gebied van verdorvenheid”.

Succesvol

De band Lostprophets, die in 1997 werd opgericht, ging voordat de rechtszaak tegen Watkins begon in september 2013 uit elkaar. Lostprophets was in die tijd succesvol; de formatie verkocht miljoenen albums, stond in het voorprogramma van bands als Linkin Park en Deftones en was headliner op verschillende festivals over de hele wereld. In Nederland stond de band onder meer op Lowlands en Pinkpop.