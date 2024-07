Voor woning gevonden handgranaat onklaar gemaakt

Connect on Linked in

In Spijkenisse is in de nacht van woensdag op donderdag een handgranaat die op de stoeprand voor een woning werd gevonden, gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst werd daarvoor opgeroepen. Zeven huizen werden ontruimd en enkele straten zijn afgesloten.

door Joost van der Wegen

Beeld: de EOD aan het werk bij de handgranaat in Spijkenisse (foto JBMedia)

Op scherp

De handgranaat werd vannacht aangetroffen aan de Vlinderveen in Spijkenisse, om 4.30. Het team explosieven veiligheid beoordeelde dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse moest komen. De pin die een veiligheidshendel in een granaat doorgaans op zijn plaats houdt, leek er niet op te zitten. Waardoor de granaat mogelijk op scherp stond.

Onschadelijk

De EOD maakte de granaat onschadelijk. Daarvoor gebruikte men een speciaal bompak. Een deel van de handgranaat was te onstabiel om te vervoeren en is in het park tegenover het huis tot ontploffing gebracht.

Voor woning

De bewoners die hun huizen moesten verlaten, konden in een wijkcentrum terecht. Een aantal straten was afgesloten. Volgens een bewoonster is geprobeerd in te breken bij een woning, waar daarna de handgranaat gevonden. Dit meldt een fotograaf ter plekke. De politie heeft nog niets bevestigd over de toedracht van het incident.