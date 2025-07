‘Vooral drugs, wapens en telefoons in beslaghuis politie’

Besluiten In 2024 is over 15.498 goederen een besluit genomen, meldt het OM Zeeland-West, dat hiervoor verantwoordelijk is. De meest voorkomende zaken zijn verdovende middelen, wapens, telefoons, geld en inbrekerswerktuigen. Dat jaar zijn er 3.573 partijen drugs binnengebracht in het beslaghuis, dat wordt beheerd door de politie.

Ook werd er vorig jaar over 133 levende dieren een besluit genomen.

Bomen

Er heeft ook eens een oude auto gestaan die in beslag was genomen. Een barrel, dat weinig waard was, volgens de beheerder van het beslaghuis in de krant: ‘De advocaat van de “beslagene” bleef maar bellen of hij de auto kon terugkrijgen. Dat vond ik verdacht. Uiteindelijk is er een extra controle in die auto gedaan, en werd er een verborgen ruimte ontdekt.’

Er bleek bijna 23.000 euro aan contant geld in verstopt. ‘Natuurlijk hebben we ook dát meteen in beslag genomen.’

Naderhand heeft de advocaat niet meer gebeld of zijn cliënt zijn voertuig nog terugkreeg.

Streng

Er is een strenge controle bij het beslaghuis, omdat er waardevolle spullen liggen opgeslagen: exclusieve horloges, designertassen, en de drugs – die altijd via een beveiligde drugskluis snel worden afgevoerd.

Het beslaghuis in Breda is bezig met een actie om eigendommen met een handelswaarde tot 100 euro niet weg te gooien, maar te schenken aan non-profitorganisaties.

Overigens is het maar een klein percentage van alle in beslag genomen goederen dat ook bewaard wordt in beslaghuizen. De tien beslaghuizen van de politie in Nederland zouden anders binnen de kortste keren tjokvol komen te staan.