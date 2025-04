Voorlopige hechtenis advocaat Shukrula met zestig dagen verlengd

Shukrula (36) is vorige week gearresteerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Even daarvoor had hij een bezoek aan Taghi gebracht.

De raadkamer kan de voorlopige hechtenis met maximaal negentig dagen verlengen. Iedere negentig dagen moet vervolgens de rechtbank na een openbare zitting opnieuw besluiten over een maximale verlenging van de voorlopige hechtenis voor negentig dagen.

Onduidelijk is of het Openbaar Ministerie om die maximale periode had gevraagd of om een andere termijn. Shukrula zit nog in beperkingen en mag daardoor alleen met zijn advocaat contact hebben en niet met de buitenwereld.

