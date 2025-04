14 april 2025

Voormalig DEA-agent: ‘Kinahan-clan zette liquidatie in Almere uit voor Iran’ (VIDEO)

De liquidatie van de 56-jarige elektromonteur Ali Motamed, in december 2015 in Almere, is georganiseerd door de Ierse misdaadclan Kinahan. De Kinahans namen de liquidatieopdracht aan van Iran, en zette die uit bij Amsterdamse criminelen. Dat zegt voormalig DEA-agent Jack Kelly van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) tegen de BBC.