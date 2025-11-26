Voormalig DEA-medewerker: ‘VS doet aan illegale opsporing in Nederland’ (UPDATE)

Kritische vragen Volgens Yildirim begon de relatie te verslechteren toen hij vragen stelde over de wettelijke basis van het Amerikaanse optreden. De country attaché zou eerst hebben beweerd dat er toestemming van het OM was, maar werd ‘agressief’ toen Yildirim doorvroeg. Die zegt dat hem daarna toelages zijn afgenomen en dat zijn dienstverband is beëindigd zonder de vereiste Nederlandse procedures. Yildirim eist financiële compensatie.

Riskante opdrachten

Yildirim, oud-militair van de Marechaussee en VVD-kandidaat bij de verkiezingen van 2023, zegt dat hij jarenlang gevaarlijk werk uitvoerde zonder correcte juridische grond. Hij hoorde informanten uit, regelde tipgeld en nam deel aan undercoveroperaties. Volgens hem stroomden er ‘miljoenen cash’ door zijn handen. In een Scandinavische witwaszaak moest hij een sporttas met 200.000 euro afgeven aan criminelen.

Martin T.

De uitspraken van Yildirim sluiten aan bij een eerdere onthulling van NRC, die beschreef hoe de DEA in Nederland de drugsverslaafde informant Martin T. inzette en hem in totaal 50.000 euro betaalde. Ook in dit dossier ontbrak bewijs voor toestemming van het Openbaar Ministerie.

T. overleed eind 2021 aan overmatig cocaïnegebruik. Yildirim bevestigt dat het beeld dat uit het werk van Martin T. naar voren komt ‘herkenbaar’ is.

Zwarte Cobra

De DEA heeft internationaal een reputatie opgebouwd van optreden buiten het mandaat van gastlanden. In Nederland leidde dat in 2004 tot een diplomatieke rel, toen bleek dat Henk R. (de “Zwarte Cobra”) door de DEA met hulp van een Nederlandse infiltrant tot drugssmokkel was aangezet, en vervolgens via Spanje naar de Verenigde Staten werd gemanoeuvreerd.

Geen bewijs van OM-toestemming voor informantenwerk

Yildirim zegt dat hij ondanks herhaald aandringen nooit schriftelijk bewijs kreeg dat het OM toestemming had gegeven voor het inzetten en betalen van informanten.

Yildirim spreekt van een patroon waarbij de DEA ‘structureel en opzettelijk’ Nederlandse soevereiniteit en daarmee de rechtsstaat schendt. Hij zegt geen andere mogelijkheid te zien dan naar buiten treden.

Morgen is er een zitting in de rechtszaak die Yildirim heeft aangespannen tegen zijn voormalige werkgever. Yildirim zegt dat hij appjes, e-mails en betalingsbewijzen kan overleggen die zijn verhaal onderbouwen.

Strafadvocaat Michel van Stratum zegt in een reactie dat dit artikel ‘minimaal’ aanleiding zou moeten zijn voor het stellen van Kamervragen: ‘Het is moedig om het als klokkenluider tegen de VS op te nemen en je hoofd op het hakblok te leggen. Dit interview geeft goed aan dat buitenlandse opsporing in Nederland een schimmig gebied is en het toezicht van het OM onder de maat is. Het raakt ook de integriteit van de opsporing. Dit interview mag niet een dag later enkel in de kattenbak terechtkomen.’