Voormalig jeugdinternational (24) verdacht van cocaïnehandel, witwassen en wapenbezit

Door Roel Janssen

De twee broers werden op 12 augustus dit jaar aangehouden in Amsterdam op verdenking van het bezit van onder andere drie pistolen en de handel en het vervoer van 25,6 kilo cocaïne. Daarnaast worden ze door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het witwassen van 80.566 euro en het bezit van 6.100 gram wiet.



Dereck D. kwam kort na zijn arrestatie weer op vrije voeten. Hij mocht de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Zijn 29-jarige broer zit inmiddels ruim drie maanden vast.

‘Geen commentaar’

Ricardo Bos, de advocaat van Dereck D., wil tegenover Crimesite momenteel geen commentaar geven. ‘Misschien op een later moment. Ik wil eerst overleggen met mijn cliënt’, zegt hij.

FC Utrecht

Dereck D. is een Nederlands-Ghanese voetballer die als spits speelt. Hij speelde in de jeugd van SV Bijlmer en SC Buitenveldert, waarna hij in november 2018 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte voor Jong FC Utrecht. Hij speelde slechts twee wedstrijden in de Eerste Divisie. In maart 2019 werd zijn contract bij FC Utrecht ontbonden, waarna hij een half jaar later uitkwam voor Jong NEC. Hij verliet de Nijmeegse club echter na enkele maanden weer. Hij is sindsdien clubloos.

Jeugdinternational

Voormalig jeugdinternational D. speelde tussen 2014 en 2017 zeventien interlands. Hij speelde samen met o.a. oud-Ajacieden Sergino Dest en Jurgen Ekkelenkamp, maar ook met Myron Boadu en Sven Botman. Hij gold jarenlang als een van de grotere talenten bij Jong FC Utrecht, maar vertrok daar na onderling overleg zodat hij zijn heil ergens anders kon zoeken.

‘Ruwe diamant’

Toen hij in 2016 een contract tekende bij FC Utrecht, zei toenmalig trainer Erik ten Hag op de site van de club: ‘Dereck is een echte power striker. Als aanspeelpunt is Dereck voor de ploeg waardevol en met zijn doelpunten en acties maakt hij vaak het verschil. Dereck is een ruwe diamant, die komende tijd verder geslepen dient te worden. We zijn er blij mee dat wij dat proces met Dereck ingaan, want wij zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en potentieel.’

Veroordeelde (ex)profvoetballers

D. is niet de enige (ex)-profvoetballer die vervolgd of veroordeeld is voor drugshandel. Tegen Ronnie S. (40), ex-speler van o.a. NAC en FC Twente, loopt momenteel een grote strafzaak. Hij wordt door justitie samen met meerdere familieleden verdacht van cocaïnehandel en witwassen. Zevenvoudig international David Mendes da Silva kreeg vorig jaar zeven jaar cel voor cocaïnesmokkel. Ex-profvoetballer Radjin de H. werd in juni 2023 veroordeeld tot vijf jaar cel voor drugshandel. Voormalig Ajacied en Oranje-international Quincy Promes kreeg in februari 2024 zes jaar cel voor grootschalige cocaïnesmokkel.