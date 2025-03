Voormalig cokebaron Carlos Lehder alweer vrijgelaten in Colombia, zaak verjaard (VIDEO)

Oude veroordeling Lehder was de eerste Colombiaanse drugshandelaar die in 1987 aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd, toen de kartels een bloedige oorlog tegen de staat voerden. Hij werd in 2020 vrijgelaten uit de gevangenis na het uitzitten van een straf van 33 jaar en vestigde zich vervolgens in Duitsland. De politie arresteerde hem vrijdag op de luchthaven El Dorado in Bogotá, op grond van een veroordeling in 1995 voor illegaal bezit van drugs, wapens en munitie.

Maar een Colombiaanse rechtbank stelde maandag vast dat de straf van 24 jaar voor die misdaden al is verjaard en besloot hem na twee dagen cel vrij te laten.

Verjaard

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder hadden media bericht op basis van een document van het Colombiaanse Openbaar Ministerie dat Lehder juist geen lopende strafzaken tegen zich heeft lopen en de arrestatie mogelijk verband hield met een oude veroordeling, die waarschijnlijk verjaard is. De systemen van de Colombiaanse immigratiedienst gaven echter aan dat het bevel nog steeds van kracht is. Dat zou hebben geleid tot de arrestatie bij aankomst op het vliegveld van de hoofdstad van Colombia.

Bij zijn vrijlating uit de gevangenis zwaaide Lehder juichend met zijn bewijs van vrijlating en zei sarcastisch: ‘Viva Colombia!’

Zijn vrijlating zal een doorn in het oog zijn van de nabestaanden van de vele slachtoffers die Lehder op zijn geweten heeft.

Gestolen auto’s

Carlos Lehder werd geboren in 1949 in de stad Armenia in Colombia. Hij is een van de weinige overlevenden van het tijdperk van de grote Colombiaanse kartels. Voor hij zich in de drugshandel begaf, runde hij in de jaren zeventig in de Verenigde Staten een crimineel netwerk dat in gestolen auto’s handelde. Hij werd daar veroordeeld en na zijn vrijlating in 1975 stapte hij over naar de smokkel van cocaïne en marihuana.

Geweld

Zijn contacten aan de oostkust van de Verenigde Staten maakten hem interessant voor zakenpartners als Pablo Escobar, en zo ontstond het zogeheten Medellín-kartel, dat niet alleen enorme hoeveelheden drugs naar de Verenigde Staten smokkelde, maar ook Colombia in een decennialange spiraal van geweld stortte.

Het kartel probeerde de rechtsstaat in het land te ontmantelen door aanslagen met autobommen en explosieven op publieke plaatsen. Ook werden journalisten, politici en politieagenten vermoord en ambtenaren massaal omgekocht. Dieptepunt was de aanslag op Avianca-vlucht 203 in 1989, waarbij 110 mensen omkwamen.

Lehder is overigens niet met die aanslag in verband gebracht. Lehder was wel één van de oprichters van het gewelddadige Muerte a Secuestradores (“MAS”). Dat waren paramilitairen die de linkse guerrilla’s van M-19 bestreden.

M-19 voerde een campagne tegen drugshandelaars en ontvoerde in 1981 Carlos Lehder. Lehder wist te ontsnappen, maar raakte gewond aan zijn been.

Norman’s Cay

De extravagant levende Lehder kocht in 1978 de helft van het eilandje Norman’s Cay in de Bahama’s, dat hij tot 1982 gebruikte als doorvoerhaven voor cocaïne en wiet, op weg naar de Verenigde Staten.

In Colombia bouwde hij een luxueus vakantiecomplex (La Posada Alemana). Die bestemming viel op door onder meer de aanwezigheid van vele exotische dieren en een standbeeld van een naakte John Lennon.

De zestien villa’s waren enige tijd een exclusieve vakantiebestemming voor superrijken, waar elke week de top van de Colombiaanse muziek- en amusementssector optredens verzorgde.

In 1987 werd hij uitgeleverd naar de Verenigde Staten.