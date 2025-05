20 mei 2025

Voortvluchtige Amsterdammer aangehouden voor Rotterdamse schietpartij

De Rotterdamse recherche heeft maandag de voortvluchtige verdachte in het onderzoek naar het doodschieten van Ardiles Gerard in een partycentrum aan de Galvanistraat in Rotterdam aangehouden. De 32-jarige Amsterdammer is gearresteerd door de Belgische politie in Balen (B).