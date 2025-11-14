Voortvluchtige coke-baas Ahmet G. opgepakt in Turkije

Beeld: het huis van Ahmet G. in Amstelveen, in 2019

Leider

De arrestatie van Ahmet G. wordt bevestigd door bronnen uit het criminele milieu en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Ahmet G. wordt gezien als de leider van een drugsbende die betrokken zou zijn bij twintig drugstransporten van in totaal 11.000 kilo.

Arrestatie

Zijn arrestatie maakte volgens Turkse media onderdeel uit van een grootschalige politieoperatie. G. werd opgepakt in de buurt van de woning waar hij verbleef. Ook familieleden van zijn voormalige schoonfamilie zouden hierbij zijn aangehouden.

Sinds 2022 wordt hij internationaal gezocht op verdenking van drugshandel en het voorbereiden van liquidaties. Hij is in 2020 al wel veroordeeld tot een kleine 2,5 jaar cel voor het witwassen van tonnen euro’s en valsheid in geschrifte.

Ahmet G. kwam in 2019 volop in het nieuws toen hij een liquidatiepoging overleefde voor zijn villa in Amstelveen.

Zaak

De advocaat van Ahmet G., Jan Heijn Kuijpers, stelt in een reactie aan de krant nog niet te weten waarom zijn cliënt is aangehouden en welke verdenking daaraan ten grondslag ligt, schrijft het AD: ‘Het Nederlandse OM heeft eerder aan Turkije gevraagd om een zaak tegen hem op te pakken. Maar daar is niks uitgekomen, daar hadden de Turkse autoriteiten geen interesse in. We proberen nu uit te zoeken wat er precies speelt en waarom hij is aangehouden.’