Voortvluchtige Franse drugsbaron “The Ghost” opgepakt in Dubai

Connect on Linked in

De politie in Dubai heeft de 39-jarige Franse drugsbaron Moufide Bouchibi, alias “The Ghost” gearresteerd. De internationale hoofdrolspeler op het gebied van drugshandel en -smokkel in Europa was al tien jaar op de vlucht en reisde onder een valse identiteit. Dat schrijft Gulf News.

Volgens de opsporingsdiensten smokkelde Bouchibi elk jaar tussen de 50 en 60 ton cannabis naar Europa met een geschatte jaarlijkse waarde van 70 miljoen euro. De Fransman werd opgepakt op basis van de enige foto die de politie van hem had van 20 jaar geleden.

20 jaar cel

De politie in Dubai meldt dat Moufide Bouchibi, ook bekend als “Mouf” werd opgespoord nadat er informatie werd uitgewisseld met de betrokken Franse autoriteiten. In 2015 veroordeelde de rechtbank van Bordeaux Bouchibi tot 20 jaar gevangenisstraf voor drugshandel en -smokkel. Hij was toen al voortvluchtig.

Eén foto

Franse rechercheurs maakten 20 jaar geleden slechts één foto van hem. Nadat bij de politie in Dubai een tip binnenkwam dat “Mouf” in 2021 in het land was binnengekomen, kon hij worden opgespoord. Wanneer hij precies aankwam, maakt de politie niet bekend.

Volgens de politie in Dubai gebruikte “Mouf” valse identiteiten en had hij sinds zijn aankomst in Dubai geen enkele transactie of aankoop onder zijn echte naam gedaan. Een hoofdofficier zegt dat Bouchibi opereerde “als de onzichtbare man, wat een grote uitdaging was voor onze teams”.

Nadat de recherche het onderzoek naar Bouchibi heeft afgerond, zal de uitleveringsprocedure in gang worden gezet.