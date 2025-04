Voortvluchtige Hongaarse drugsdealer opgepakt in Ermelo

Speed en xtc S. stond op de Top 50-lijst van meest gezochte criminelen van Hongarije. De regionale rechtbank van Tatabánya vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit nadat hij was veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en op de vlucht was geslagen. Volgens de aanklager handelde de man in amfetamine en xtc en was hij zelf ook gebruiker.

Netwerk in kaart

De Hongaarse autoriteiten slaagden erin om zijn netwerk van contacten in kaart te brengen, en zo kwamen ze tot de conclusie dat hij mogelijk in Nederland ondergedoken zat. Er werd een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd en vervolgens werd contact opgenomen met de Nederlandse politie, die hem in het vizier kreeg en op 8 april in Ermelo aanhield.

De Hongaarse autoriteiten zullen op een later moment beslissen over de overlevering van Tamás S.