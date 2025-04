‘Voortvluchtige ketaminehandelaar moet negen miljoen plukze-geld betalen’

(Beeld uit archief)

450 miljoen euro

Jaarlijks legt justitie beslag op honderden miljoenen euro’s aan crimineel geld. In 2023 ging het om zo’n 1.000 ontnemingsvorderingen, toegewezen door de rechtbank. Dan gaat het om circa 450 miljoen euro aan crimineel geld. Justitie is lang niet altijd succesvol in de ontnemingszaken.

Voorburger en cocaïnehandelaar Piet S. kreeg van het Openbaar Ministerie 90 miljoen euro aan vordering aan zijn broek Uiteindelijk werd dat 19 miljoen euro.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Openbaar Ministerie wisten in 2023 slechts 95 miljoen van de 450 miljoen aan beslagen te incasseren. Die cijfers zijn een beetje vertekend omdat er vaak hoger beroep loopt, waardoor het jaren duurt voordat een uitspraak onherroepelijk is. Dan pas kan het CJIB starten met het incasseren van crimineel geld.

Maar er is vaak ook crimineel vermogen naar het buitenland gebracht.

Buiten schot

Strafadvocaat Henk van Asselt stelt dat het het Openbaar Ministerie ‘voor geen meter’ lukt om de grote jongens goed aan te pakken, en dat in de praktijk de ‘sloebers’ en ‘soldaten’ worden aangepakt. ‘De mensen met de echte centen blijven buiten schot’, zegt Van Asselt.

Net als Teulings vindt Van Asselt dat de berekeningen van het Openbaar Ministerie vaak niet deugen. Voor een kleine wietkwekerij is het uitgangspunt vaak drie oogsten per jaar, terwijl er soms een oogst is mislukt.

Kleinere criminelen komen met de ontneming vaak in de problemen, zodat ze zich weer in de criminaliteit terug laten vallen om geld te verdienen. ‘Een vicieuze cirkel’, vindt Van Asselt.