Voortvluchtige man (49) opgepakt op vliegveld Suriname en direct uitgeleverd aan Nederland

Volgens website ABC Suriname keerde de passagier U.W. (49) vanuit Colombia met een groepje vrienden via Panama terug naar Suriname op een vlucht van Copa Airlines. Op het vliegveld in Paramaribo werd hij opgewacht door de politie en aangehouden, waarna hij direct op een KLM-vlucht naar Schiphol werd overgevlogen.

De man van Surinaamse afkomst, maar in het bezit van een Nederlands paspoort, werd al enkele jaren gezocht door Nederland, maar wist uit handen van de autoriteiten te blijven. Waarvoor de man gezocht werd en of hij in Nederland veroordeeld is, is vooralsnog onduidelijk.