Voortvluchtige op Tenerife opgepakt voor export 50 kilo coke naar Zwitserland (VIDEO)

Luxeleven Het onderzoek begon toen de opsporingsdiensten ontdekten dat een voortvluchtige man, die door de Zwitserse autoriteiten werd gezocht voor drugshandel, op de Canarische Eilanden zou kunnen verblijven met behulp van vervalste documentatie. De man zou een luxeleven leiden en op zijn sociale medianetwerken waarschuwen voor zijn gewelddadigheid en gevaarlijkheid.

Gewond

Tijdens het onderzoek werd de voortvluchtige gelokaliseerd in de stad Adeje op Tenerife. Uit observaties bleek dat hij zich verschanste in een vakantiehuis in Adeje. Bij zijn arrestatie zou een van de agenten door de man in zijn voertuig zijn overreden en gewond zijn geraakt. Vervolgens probeerde hij te voet te vluchten via de daken van enkele huizen, waar hij uiteindelijk werd gearresteerd.

50 kilo coke

De voortvluchtige riskeert in Zwitserland een gevangenisstraf van 15 jaar voor drugshandel, aangezien hij banden zou hebben met een crimineel netwerk dat 50 kilo cocaïne importeerde voor distributie in het Zwitserse kanton Ticino.