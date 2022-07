Voortvluchtige op verzoek van Nederland gearresteerd in Brazilië

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een man die door Nederland wordt gezocht is woensdag opgepakt in de Braziliaanse stad Fortaleza. De federale politie heeft geen gegevens over de identiteit van de man naar buiten gebracht. Hij wordt wordt verdacht van het plegen van verschillende ernstige misdrijven tussen 2012 en 2015, onder meer mensenhandel voor prostitutie, bezit van drugs en witwassen na phishing-fraude.

Volgens de federale politie kan hij in Nederland jarenlange celstraf tegemoet zien. De arrestatie was het gevolg van informatie die was binnengekomen bij de afdeling criminele inlichtingen van de politie.

De man is nu in afwachting van een procedure voor uitlevering naar Nederland.