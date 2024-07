Voortvluchtige Roemeen verwijderde tatoeages maar wordt toch gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

Een onderwereldfiguur die in Roemenië werd gezocht vanwege leiding geven aan een grote drugsorganisatie is in Spanje gearresteerd. Volgens de Spaanse Nationale Politie leefde man ondergedoken in Spanje. Om onherkenbaar te zijn had de man driekwart van de tatoeages op zijn lichaam laten verwijderen.

Vingerafdrukken aangepast

Ook had de man zijn vingerafdrukken en andere fysieke kenmerken aangepast. Hij maakte met valse papieren gebruik van ’talloze’ identiteiten, aldus de Spaanse politie, die hem bij Alicante arresteerde samen met een medeverdachte.

De Roemeen werd in zijn land sinds 2014 gezocht na een veroordeling voor drugshandel.

De Spanjaarden waren sinds 2022 op zoek naar de man, die langs de kust van de Costa Blanca zou verblijven.

Boodschappen

In het kader van de aanpassing van zijn fysiek bleek de man zich ook herhaaldelijk met Botox te hebben laten injecteren.

Hij bleek te wonen in een landhuis in de buurt van de stad Pedreguer (provincie Alicante). De politie arresteerde hem toen hij boodschappen ging doen.