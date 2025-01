Voortvluchtige verdachte moord op Turkse TikTok-influencer in Spanje opgepakt (VIDEO)

Op 10 oktober 2024 werd de 29-jarige Turkse influencer Umutcan Kaptan, alias “Umit” en “Turkish” op TikTok met één kogel in zijn borst neergemaaid in een straat in Montreuil (Seine-Saint-Denis). Hij stierf een half uur later aan zijn verwondingen. Volgens getuigen vond er vooraf een ruzie plaats tussen “Umit” en vier anderen.

Haissam F.

Volgens de autoriteiten was Haissam F. de schutter die het dodelijke schot loste. F. werd op 15 januari bij Barcelona opgepakt, maar de Spaanse politie meldde zijn arrestatie donderdag pas. Bij zijn arrestatie vond de Spaanse politie een Kalasjnikov, twee pistolen en twee jachtgeweren. Ook werden zakken hasj en wiet aangetroffen, alsmede gestolen high-end voertuigen.

Op een video van zijn arrestatie maakt F. twee keer gebaren naar de camera.

Haissam F. zit momenteel vast in Madrid in afwachting van zijn uitlevering naar Frankrijk. De andere drie verdachten werden al eerder in Frankrijk gearresteerd.

Umutcan Kaptan stond volgens een politiebron “ongunstig bekend om zijn autohandel” en was in het verleden gearresteerd voor het rijden in een gestolen Toyota Rav4. “Turkish” had op TikTok ruim 56.000 volgers.

Slachtoffer “Turkish”

Europees arrestatiebevel

De Franse politie en justitie hadden tegen Haissam F. een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd wegens moord en witwassen. F. slaagde erin om na de moord ruim drie maanden voortvluchtig te blijven. Dankzij de internationale samenwerking met Frankrijk werd een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat de verdachte zich mogelijk in Spanje bevond.

Beveiligingscamera’s

De voortvluchtige verbleef in een woonwijk in Cabrils (bij Barcelona) waar hij bewegingssensoren en beveiligingscamera’s had geïnstalleerd om zijn omgeving in de gaten te houden.



In Frankrijk riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.